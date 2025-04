La 20e journée de Ligue 2 a débuté ce mardi avec les succès de l’ASC Cambérène et de l’AS Kaffrine mais surtout celui de la RS Yoff qui lance son opération maintien.

L’information principale c’est sans doute la victoire de la Renaissance Sportive de Yoff ce mardi contre Cneps Exellence dans une rencontre de bas du tableau. L’équipe Yoffoise qui n’est qu’à sa troisième victoire a ainsi lancé l’opération maintien. Avec quinze points au compteur, la RS Yoff se trouve à quatre longueurs du premier non relégable l’ASAC Ndiambour qui se déplace à Diambars ce mercredi.

Sur une bonne dynamique depuis quelques journées, l’ASC Cambérène a infligé au DUC sa deuxième défaite consécutive (3-1). L’équipe intègre ainsi le top 4 du championnat au détriment de l’AS Bambey qui s’est incliné devant l’AS Saloum (2-3).

Sur sa pelouse, le dauphin AS Douanes a été tenu en échec par l’Etoile Lusitana (0-0). Avec deux points de retard par rapport à la première place, les gabelous ratent donc l’occasion de mettre la pression sur le leader Stade de Mbour qui affronte Thiès FC ce mercredi.

Pour finir, Amitié et Essamaye FC se sont partagés les points alors que l’AS Kaffrine a battu Niarry Tally sur la plus petite des scores se rapprochant ainsi un peu plus de son objectif de rester en Ligue 2 la saison prochaine.

Résultats

AS Douanes 0-0 Etoile Lusitana

NGB 0-1 AS Kaffrine

Essamaye FC 1-1 Amitié FC

ASC Camberene 3-1 DUC

RS Yoff 1-0 CNEPS

AS Bambey 2-3 ASC Saloum

