La Fédération Sénégalaise de Football poursuit son programme de renforcement des capacités des techniciens locaux. Vingt entraîneurs ont entamé le premier module de la licence A CAF au Centre d’excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo, sous la supervision des instructeurs Mayacine Mar, Amsatou Fall et Basouaré Diaby.

Ce stage marque une nouvelle étape dans la stratégie de la Direction Technique Nationale (DTN), qui mise résolument sur la formation à la base pour améliorer la qualité du football sénégalais. Directeur technique national et instructeur principal du stage, Mayacine Mar a rappelé les fondements de ce projet de professionnalisation. « Nous avons fixé un objectif prioritaire : la formation à la base. Il y a environ 1400 écoles de football au Sénégal. Si on ne renforce pas les compétences de ceux qui y encadrent, ils risquent de nous amener des joueurs de 15 ans ou plus, mais mal formés. »

C’est pourquoi la DTN a, ces quatre dernières années, mis l’accent sur les licences D et C CAF destinées aux éducateurs de jeunes. Aujourd’hui, 70% des acteurs à la base sont formés, se félicite-t-il. On compte désormais plus de 15 licenciés C CAF et 8 détenteurs de la licence B.

Pour accéder à cette formation de niveau A, un recensement des détenteurs de la licence B a été effectué. Sur 48 entraîneurs éligibles, seuls 20 ont été retenus, selon des critères précis définis par la DTN.

« Ce n’était pas facile de faire un choix. Mais nous nous sommes concertés dans la direction technique nationale pour établir une liste en tenant compte de plusieurs paramètres. Les anciens internationaux et les anciens entraîneurs nationaux ont été favorisés pour suivre une suite logique de leur carrière », a précisé le DTN qui a aussi abordé des autres critères qui sont au total, au nombre de 5.

Ce stage, première étape vers l’élite du coaching continental, symbolise la volonté de la FSF de professionnaliser l’encadrement technique national, en dotant ses techniciens des compétences exigées au plus haut niveau.

