Un instant historique pour le football sénégalais. Ce lundi, Ndeysha Mendy a inscrit son nom en lettres d’or en devenant la première joueuse à marquer pour le Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations Féminine de Futsal, une compétition organisée pour la première fois par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Alignées dans le groupe C, les Lionnes faisaient leurs grands débuts dans cette nouvelle aventure continentale. Opposées à un adversaire coriace, elles ont pu compter sur l’égalisation de Ndeysha Mendy, survenue après 14 minutes de jeu, pour entrer de plain-pied dans la compétition. Venue du banc, Mendy qui porte le numéro 7 a enfin déverrouillé le verrou malgache. La joueuse de 21 ans fait partie des expatriées de la tanière, elle évolue à Evasion Urbaine Torcy Footsal en France.

Un but symbolique, qui marque non seulement le début de l’histoire du Sénégal dans cette CAN, mais aussi l’ambition croissante du pays dans la sphère du football féminin.

Une compétition inédite au format exigeant

Cette première édition de la CAN féminine de futsal réunit neuf nations africaines réparties en trois groupes. Les matchs se déroulent en deux mi-temps de 20 minutes de temps effectif, une particularité du futsal qui donne lieu à des rencontres intenses et rythmées.

Pour espérer aller loin, les Lionnes devront finir premières de leur groupe ou faire partie des meilleures deuxièmes pour décrocher leur billet pour les demi-finales. En jeu : une place en finale, mais surtout une qualification pour la Coupe du Monde féminine de Futsal, où les deux finalistes représenteront le continent africain.

