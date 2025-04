Ce samedi AS Douanes, Étoile Lusitana, Pikine et Ajel ont décroché leur qualification pour les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue alors que Teungeuth FC et le Jaraaf sont passées à la trappe.

Teungeuth FC ne jouera poursuivra pas l’aventure en coupe de la Ligue. L’équipe dirigée par le président Babacar Ndiaye a terminé troisième du groupe H après sa défaite concédée ce samedi devant le rival Ajel de Rufisque (2-0) qui de son côté disputera bel et bien les huitièmes de finale.

L’autre ticket du groupe est décroché par l’AS Pikine qui s’est imposée devant le Jaraaf de Dakar (0-1). Auteur d’une compétition décevante, le club de la médina est de son côté éliminé de la Coupe Carabao en terminant bon dernier du groupe avec une seule victoire en six journées.

Respectivement vainqueurs de l’ASC Cambérène (0-1) et de Niarry Tally (2-0) dans le groupe F, AS Douanes et Étoile Lusitana ont décroché les deux billets qualificatifs pour le prochain tour.

