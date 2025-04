Le président de la Fédération Sénégalaise de Football a révélé le coût des matchs amicaux de l’équipe nationale en juin face aux Boys in Green et aux Three Lions.

Dans moins de deux mois la bande à Sadio Mané retrouvera l’Angleterre en match amical le 10 juin à Nottingham. Bourreau des Lions lors du mondial au Qatar, les Three Lions feront office de test grandeur nature pour les hommes de Pape Thiaw qui lors de cette trêve internationale défieront également l’Irlande le 6 juin à Dublin.

Ces deux rencontres qui permettront à l’équipe nationale du Sénégal de « se préparer en vue des éliminatoires au mondial 2026 et à la prochaine CAN » mobiliseront toutefois d’importantes ressources financières selon le Président de la FSF.

« Tout est fait. Les contrats avec les deux parties irlandaise et anglaise sont signés et nous savons où (villes) nous allons jouer ces rencontres (…) Nous avons déposé la fiche d’opération auprès des autorités et on verra comment ça va être traitée. Le montant tourne autour de 250 millions FCFA non compris les billets d’avion… » a déclaré Augustin Senghor ce vendredi en marge de la cérémonie de remise du drapeau aux différentes sélections nationales sénégalaises.

