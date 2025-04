Le milieu sénégalais de l’AS Monaco, auteur de prestations solides ces dernières semaines, savoure le moment tout en gardant la tête froide. À l’aube d’un choc face à Strasbourg, il revient sur sa dynamique actuelle et les défis à venir.

« Je finis bien la saison c’est vrai, et j’aimerais maintenant pouvoir être comme ça à chaque rencontre », confie-t-il. « J’ai connu des hauts et des bas et désormais je me sens bien physiquement et mentalement grâce à mes coéquipiers et au staff. Je dois continuer comme ça pour les cinq derniers matchs de la saison. » Porté par les récentes victoires face à de grosses écuries comme Nice et Marseille, Camara reconnaît l’impact psychologique de ces succès : « Ça nous a fait du bien de gagner contre des grosses équipes du championnat, surtout à domicile avec les succès contre Nice et Marseille. Strasbourg en fait partie, ils sont cinquièmes au classement, ils ont vraiment du potentiel et il va falloir faire preuve de sérieux. »

Pour lui, pas question de relâchement face à un adversaire aussi jeune que talentueux : « C’est une équipe très jeune avec beaucoup de qualités, on a notamment pu le voir sur leurs cinq dernières confrontations. Mais on a aussi nos atouts, on s’est entraînés pour cette affiche et l’important sera de les prendre au sérieux pour s’imposer à l’arrivée. Il faudra faire attention à l’ensemble de l’équipe strasbourgeoise. On a bien analysé leurs performances récentes et ils ont des joueurs de grand talent. À nous de nous entraîner et de nous préparer pour être prêts samedi. »

wiwsport.com