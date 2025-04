L’entraîneur des Blues est conscient de la difficulté de réaliser une bonne fin de saison si ses attaquants, dont Nicolas Jackson, continuent de manquer d’efficacité.

Sans trop de surprise, Chelsea s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Conférence à l’issue de sa double confrontation face au Legia Varsovie. Point noir dans cette qualification, les Blues ont perdu la manche retour, battus 2-1 par les Polonais, de surcroît à Stamford Bridge. Pourtant, leurs deux vedettes offensives, Cole Palmer et Nicolas Jackson, étaient titulaires lors de cette rencontre.

Pour l’attaquant sénégalais aux 9 buts et 5 passes décisives en Premier League cette saison, c’était la première apparition en C4 depuis les barrages contre le Servette. Mais à l’image d’un Cole Palmer au fond du trou et qui reste étonnement sur une série de 15 matchs sans marquer, Jackson est resté muet sur cette rencontre et doit enchaîner un douzième match sans faire trembler les filets.

Maresca honnête sur Jackson et Palmer

La certitude, c’est que l’ancien attaquant du Casa Sports va mieux après cette déchirure musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois. Mais depuis son retour, ses performances, additionnées à celles de son compère anglais, ne font pas plaisir. Et à la question à savoir si Chelsea peut atteindre ses objectifs en cette fin de saison si Jackson et Palmer ne recommencent pas à marquer, Enzo Maresca s’est montré cash en lâchant un « non » catégorique jeudi en conférence de presse. « Aussi simple que ça ? Oui ».

Et d’ajouter : « Il y a de la confiance parce qu’ils ont marqué. Ils ont marqué (cette saison). C’est juste un moment où ils doivent se ressaisir. Mais comme je l’ai déjà dit, Cole a marqué 14 buts en 20 matchs de Premier League. Il a donc marqué des buts. Nico était pareil avant sa blessure. Malheureusement, Nico a été absent deux mois, donc il faut probablement qu’il se retrouve physiquement. Et c’est pareil pour Cole. »

wiwsport.com