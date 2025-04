Adversaire de Prince (Guinaw Rails) le 4 mai prochain, Modou Anta a abordé ce combat crucial pour la suite de sa carrière. Le champion Thiessois dit ainsi vouloir miser sur ses qualités pour venir à bout du jeune phénomène de l’arène.

Repoussé à deux reprises, le combat Prince et Modou Anta va finalement se tenir le 4 mai. Malgré tout le bruit qu’il y’a eu autour du report de cette confrontation initialement prévue le 23 février, Modou Anta se dit maintenant prêt à en découdre avec son vis à vis réputé être un des lutteurs les plus populaires de sa génération.

« L’heure n’est plus à la parole. Il faut une grande mobilisation pour remplir l’arène nationale le jour j. C’est pourquoi j’en appelle à toutes les autorités de Thiès afin que les supporters gagnent la bataille des tribunes puisque je ferai le nécessaire dans l’enceinte » a-t-il promis.

Justement c’est dans l’enceinte que les choses se passeront. Accusant un grand retard dans sa carrière, Modou Anta est conscient qu’une défaite lui sera fatale. Dès lors il confie s’être préparé de la meilleure des manières afin de remporter ce combat pour reprendre sa véritable place dans l’arène.

« Je me suis entraîné comme jamais pour ce combat et c’est pourquoi je crois fermement à ma victoire. La taille de Prince ne m’inquiète pas car une fois dans l’enceinte je ne fais plus de calculs » ajoute-t-il dans Lutte motivation.

Wiwsport.com