Malchanceux la semaine dernière au Hotspur Stadium (1-1), Tottenham est allé s’imposer jeudi soir sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (1-0). Les partenaires de l’international sénégalais Pape Matar Sarr qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa, peuvent encore sauver leur terne saison (14e de Premier League) sur la scène européenne.

Dominic Solanke a ouvert le score sur penalty juste avant la pause (1-0, 43e) après un choc entre le gardien Kaua Santos et le milieu anglais James Maddison. Ce but a donc fait le bonheur des hommes d’Ange Postecoglou pour rallier le dernier carré, où ils affronteront la Lazio Rome ou les Norvégiens de Bodo/Glimt.

