Incapable d’enchaîner les bons résultats et tenu en échec lors de la manche aller des quarts de finale de Ligue Europa, Tottenham n’a pas d’autres choix que de réagir à Francfort, ce jeudi soir.

Après son match nul 1-1 à domicile face à l’Eintracht Francfort, Tottenham, qui sort d’une défaite 4-2 contre Wolverhampton, se trouve plus que jamais au pied du mur. À une décevante 15e place en Premier League, les partenaires de Pape Matar Sarr n’ont plus le droit à l’erreur. Seul un sacre en Europa League pourrait sauver leur saison et la tête de leur entraîneur Ange Postecoglou.

Pour se qualifier en demi-finales, les Spurs doivent s’imposer à Francfort. Troisièmes en Bundesliga, les troupes de Dino Toppmöller se trouvent dans les meilleures dispositions pour la qualification. Les Allemands, à domicile peuvent compter sur le soutien de leurs supporters pour tenter d’accéder aux demi-finales de la compétition qu’ils ont remportée en 2022 contre le Glasgow Rangers.

