Nouvel homme fort du Stade Rennais, Habib Beye est revenu sans détour sur les rumeurs autour de son supposé passage avorté au FC Nantes. Approché en décembre dernier par les Canaris en quête d’un nouvel entraîneur, le technicien sénégalais avait été présenté comme l’un des favoris pour redresser une équipe en difficulté.

Si plusieurs versions avaient circulé sur l’échec des négociations, notamment des désaccords sur la composition du staff ou des questions logistiques, l’ancien international a tenu à remettre les pendules à l’heure. Face aux médias, il a livré sa vérité : « Ma version, c’est que ce qui a été dit n’est pas la vérité. Et que celui qui a refusé d’aller à Nantes, c’est moi, pas le club de Nantes, comme ça c’est clair. Je suis là où je dois être, j’ai fait le bon choix. »

Rennes n’est d’ailleurs pas une destination de hasard pour Beye. Le club breton suivait déjà son parcours de près depuis plusieurs mois, avec des premiers contacts noués dès 2023, puis de nouveau en 2024. C’est donc après une réflexion mûrie et une volonté réciproque que le coach a fini par rejoindre les Rouge et Noir. Un projet qu’il juge aligné avec ses ambitions et ses principes. Et le destin fait bien les choses, ce vendredi 18 avril, lors de la 30e journée de Ligue 1, il retrouvera les dirigeants nantais sur le bord du terrain, cette fois en tant qu’adversaire.

