Le championnat national de D1 féminine reprend ce mercredi et se poursuit jeudi, avec une 15e journée décalée en raison des quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Une reprise sous haute tension, notamment pour les Aigles de la Médina et l’AS Bambey, respectivement leader et dauphin, qui auront fort à faire loin de leurs bases.