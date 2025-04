Le milieu central sénégalais a encensé l’actuel entraîneur du Stade Rennais qu’il a côtoyé pendant trois belles saisons du côté du Red Star.

Cheikh Ndoye est un fan d’Habib Bèye. Invité de l’émission RMC Mercato, l’actuel milieu central de l’AS Cannes (National 2) s’est montré particulièrement dithyrambique au sujet de son compatriote et entraîneur du Stade Rennais. Il faut dire que les deux hommes respectivement capitaine et coach, ont eu ensemble une belle aventure du côté de Saint-Ouen-sur-Seine, guidant le Red Star à la montée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière.

« Je ne suis pas étonné (de voir les résultats de Rennes sous Habib Bèye), déclare l’ancien international sénégalais (39 ans, 31 sélections, 3 buts). C’est un travailleur et une belle personne, humainement. Il connaît le foot, c’est un passionné de fou. Il vient tôt et rentre tard. Ça ne me surprend pas de le voir à Rennes aujourd’hui. Pour moi, il n’a pas encore rien fait parce qu’il a des idées. Il ne laisse aucun détail. Il est focus sur tout et est proche des joueurs. »

