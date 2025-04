Auteur d’une saison impressionnante avec le Slavia Prague, Malick Diouf attire de plus en plus les regards. À seulement 20 ans, le jeune latéral gauche sénégalais a explosé cette saison, au point de taper dans l’œil de plusieurs clubs européens, dont Fenerbahçe, qui semble bien décidé à passer à l’action.