Le sélectionneur Ngalla Sylla a officiellement révélé la liste de 12 joueurs qui représenteront le Sénégal lors de la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA, qui se déroulera du 1er au 11 mai aux Seychelles.

Pour ce dixième Mondial, le staff technique, fidèle à la formule ayant mené le Sénégal à la victoire lors de la dernière CAN, a décidé de reconvoquer l’essentiel des joueurs qui ont déjà prouvé leur valeur. Travaillant de près avec le même groupe depuis plusieurs éditions, dont celle où le Sénégal a été sacré champion en 2024, Ngalla Sylla a choisi de maintenir une équipe soudée et expérimentée. Les champions d’Afrique affronteront un groupe redoutable composé de l’Espagne, de Tahiti et du Chili.

« Avec mes neuf participations au Mondial, c’est la première fois que je vais affronter ces équipes, » confie le capitaine expérimenté des Lions de la plage, Al Seyni Ndiaye « L’Espagne et Tahiti sont de vraies références en beach soccer, tandis que le Chili est un novice sur la scène mondiale. Mais s’ils sont là, c’est qu’ils ont mérité leur place », ajoute-t-il.

Les 12 Lions sélectionnés pour la Coupe du Monde de Beach Soccer 2025 :

Al Seyni NDIAYE

Jean Paul DIATTA

Papa Modou NDOYE

Seydina Mame Alassane Laye GADIAGA

Mamadou SYLLA

Amar SAMB

Sanou Laye THIAW

Seydina Mandione Laye DIAGNE

Raoul MENDY

Mamour DIAGNE

Pape Sidy FALL

Ousseynou FAYE

