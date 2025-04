Le Maroc s’est offert une place en finale de « sa » CAN U17 après une demi-finale tendue et indécise face à la Côte d’Ivoire. Les Lionceaux de l’Atlas ont arraché leur qualification à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 4 tab 3), ce mardi au stade El Bachir de Mohammédia.

Dominateurs dans la possession, les Marocains ont pourtant peiné à concrétiser leur supériorité. La Côte d’Ivoire, plus directe dans son jeu, s’est procurée les occasions les plus franches mais a buté sur un Chouaib Bellaarouch décisif dans les cages marocaines. Le gardien de l’Académie Mohammed VI a sauvé les siens à plusieurs reprises, repoussant notamment une tentative d’Alynho Haïdara juste avant la pause.

Après 90 minutes sans but, les deux formations ont dû se départager aux tirs au but. Les jeunes Marocains ont été plus lucides dans cet exercice, convertissant 4 tirs contre 3 pour les Ivoiriens. Ce revers marque la fin du parcours pour la Côte d’Ivoire, qui avait pourtant réalisé l’un des exploits du tournoi en éliminant le Sénégal, tenant du titre, en quarts de finale aux tirs au but. Le Maroc, finaliste malheureux lors de l’édition précédente face aux Lions, tentera de décrocher le titre cette fois face au Mali, vainqueur un peu plus tôt du Burkina Faso (2-0). De leur côté, les Ivoiriens se consoleront avec la petite finale pour espérer repartir avec la médaille de bronze.

wiwsport.com