Face aux nouvelles mesures imposées par le CNG de lutte, le prometteur Baye Ndiaye dit songer à délocaliser un grand événement en Gambie.

Ce ne serait pas une première de voir un promoteur organiser un combat en Gambie. De Tyson v Mor Fadam à Baye Mandione v Khoyantan, des lutteurs sénégalais ont déjà combattu en Gambie et cela pourrait être à nouveau le cas.

En effet selon Baye Ndiaye, de hautes autorités gambiennes ont sollicité de sa part la délocalisation d’une grosse affiche à Banjul cette saison. Dans un live avec Fadam 2, le frère de Aziz Ndiaye dit ainsi ne pas être contre cette idée surtout dans ce contexte actuel où de nouvelles mesures (heures des combats) ont été mises en place dans l’arène.

« Certaines autorités Gambiennes souhaitent que j’organise un grand combat en Gambie. C’est un pays frère et ce ne serait pas la première fois qu’un combat est organisé là-bas. Personnellement je suis prêt à délocaliser en Gambie soit Ada Fass v Liss Ndiago ou Balla Gaye v Siteu. Mais il faut d’abord en parler aux sénégalais et s’ils sont d’accord on le fera… » à déclaré Baye Ndiaye qui précise que le combat Zarco v Sa Thiès se tiendra bel et bien à Dakar.

Wiwsport.com