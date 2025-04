À quelques semaines des très attendus Championnats nationaux de la saison 2024-2025, le monde de l’équitation sénégalaise a vibré au rythme du 8ème Concours de Saut d’Obstacles (CSO), tenu le week-end dernier. Comme l’évoque le journal Record, « Ça sent vraiment l’exquis parfum des Championnats nationaux de fin d’exercice 2024-2025 ! Et c’est avec furia et énergie que s’est dénoué le 8ème Concours de saut d’obstacles (CSO) conclu dimanche dernier. »