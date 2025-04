Les militaires de l’ASFA ont remporté la finale du championnat nationale de Rugby à sept « Élite Hommes » ce dimanche au camp Bel Air.

Et de trois pour l’ASFA ! l’équipe a réussi à remporter pour une troisième fois le championnat national de rugby à 7 à l’issue de tournoi âprement disputé.

Les militaires se sont d’abord extirpés d’une poule A compliquée dans laquelle se trouvait Kirene, Jambaars et Koutal avant de se frayer un chemin pour une finale contre les redoutables Panthers de Yoff. Une finale que l’ASFA remportera donc sur le score serré de 07-05 grâce notamment à un brillant Insa Thior qui a été élu meilleur joueur du tournoi.

Entraîneur de l’ASFA, El Hadji Oumar Cissé a exprimé son satisfecit après le triplé de son équipe. « Yoff pratique le même jeu que nous. Ils ont des joueurs agiles et leur équipe à la même ossature que la nôtre. C’est pourquoi la finale a été très serrée (…) Avec l’expérience et le mental on n’a pas lâché prise. On est allé chercher la victoire au bout du temps réglementaire ».

