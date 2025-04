Après trois matchs sans victoire en Cyprus League, l’Aris Limassol s’est repris en l’emportant dimanche dans le derby face à l’Apollon Limassol (2-1). Une victoire renversante avec notamment un merveilleux but de Yannick Gomis.

L’Aris Limassol avait perdu du terrain dans la course au titre du Championnat chypriote après avoir concédé deux défaites et un nul sur ses trois dernières sorties. Les joueurs d’Aleksey Shpilevsky, l’entraîneur qui quittera la Light Brigade en fin de saison, ont repris un peu d’espoir, et pas seulement après le nul du Pafos FC contre l’AEK Larnaka (2-2).

C’est surtout parce que les partenaires de Yannick Gomis ont fait la différence à domicile face à l’Apollon Limassol, ce dimanche. Mené 0-1 après une demi-heure de jeu, l’Aris a renversé la marque avec notamment une volée remarquable de son attaquant sénégalais, auteur de son 9e but de la saison (43e). L’Aris revient à quatre points du leader, le Pafos.

