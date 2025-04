Pourtant devant 0-2 après 21 minutes de jeu, Crystal Palace a totalement craqué face à Manchester City (5-2), concédant sa première défaite depuis février. Ismaïla Sarr a quand même délivré une passe décisive lors de ce revers.

Manchester City calme les ardeurs de Crystal Palace. Sur une de sept matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues, les partenaires d’Ismaïla Sarr tombent de haut à l’Etihad Stadium, ce samedi en début d’après-midi, en ouverture de la 32e journée de Premier League. Après un début de match fantastique, les Eagles ont ensuite subi la furia des Sky Blues et s’inclinent logiquement par 5 buts à 2.

Palace ne pouvait pas rêver d’une meilleure entame de match. Idéalement servi par Ismaïla Sarr, auteur de sa cinquième passe décisive de la saison, Eberechi Eze ouvrait le score dès la 8e minute de jeu. Inspirés dans leurs contre-attaques et sur les coups de pied arrêtés, les hommes d’Oliver Glasner ont même doublé la mise. C’est Chris Richards qui est passé par là pour battre un Ederson pas exempt de reproche (21e).

Mais la suite fut dur pour Sarr et ses partenaires. Passé tout proche d’encaisser le 0-3, d’abord pour Izo (26e) puis par Eze qui s’est fait refuser un but (28e), City réagit au meilleur des moments avec la réduction du score de Kevin De Bruyne sur coup-franc (33e), juste avant l‘égalisation d’Omar Marmoush (36e). Puis Kovacic (47e), McAtee (56e) et O’Reilly (79e) ont fait la différence en seconde période. Palace est 11e au classement.

wiwsport.com