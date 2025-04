Les Lionnes du Handball ont bouclé ce samedi un stage de 5 jours à Dakar Arena en vue de la prochaine Coupe du monde, prévue en novembre 2025. Un premier rassemblement après la CAN soldée par une médaille d’argent, qui a permis au coach Messaoudi et son groupe de faire un bilan à mi-parcours, de renforcer les certitudes et surtout de recréer un groupe.

Coach pourquoi ce stage alors qu’on est encore loin du championnat du monde ?

Là on se cale sur le calendrier international et il y a des équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Ces équipes jouent leur qualification aux championnats du monde cette semaine. De notre côté, nous sommes déjà qualifiées du fait que nous soyons vice-championnes d’Afrique. Maintenant, l’enjeu de ce stage, c’est de faire un bilan de mi-parcours entre la dernière CAN et le prochain championnat du monde. Cela nous permet d’évaluer, de faire une revue d’effectif et surtout de recréer un groupe.

Que pouvez-vous dire par rapport à la recomposition de votre groupe ?

Effectivement, il y a pas mal de joueuses différentes par rapport à la dernière CAN, pour autant, il est difficile pour nous de se projeter. L’idée c’est vraiment de construire le groupe le plus complet ici pendant ce stage pour avoir une homogénéité dans l’opposition mais pour l’instant c’est difficile de se projeter au-delà.

Vous en-têtes dans vos travaux, on recommence tout où on consolide les certitudes ?

On renforce nos certitudes, on n’a pas peur d’exposer nos points faibles, mais c’est vrai qu’il y a beaucoup d’incertitudes. L’idée c’est de reconstruire dès qu’on intègre de nouvelles joueuses on change le système. Voilà, moi je suis très axé sur la cohésion, sur l’esprit d’équipe, c’est ce dont j’essaie de mettre en place durant cette semaine.

Ce samedi vous allez boucler un stage de 5 jours, alors quel bilan vous en tirez coach ?

Pour l’instant une ambiance et un état d’esprit irréprochables des joueuses qui sont en capacité de se dépasser, de se mettre clairement au service de l’intérêt général et qui sont très fières de représenter le pays. Donc vraiment ça c’est une bonne base de travail. Maintenant, on a conscience de tout ce qui nous reste à accomplir avant le championnat du monde.

Quelle sera la prochaine étape dans la préparation en vue de la Coupe du mon.de ?

Bon la prochaine c’est de stabiliser le groupe puis de pouvoir s’exposer face à des adversaires de types européens puisqu’avec les derniers matchs, nous n’avons affronté que des adversaires africains lors de la dernière CAN. Avec les championnats du monde, il y aura des formules de jeu différentes que nous n’avons pas confronté à la CAN. Voilà, il y a pas mal d’étapes à valider avant d’aller en Allemagne ou aux Pays-Bas.

wiwsport.com