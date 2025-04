À l’issue d’une séance de tirs au but cruelle, l’Equipe Nationale du Sénégal des moins de 17 ans s’est inclinée en quarts de finale de la CAN U17 contre la Côte d’Ivoire, vendredi à Casablanca, au Maroc. El Hadji Malick Cissé et Cheikh Dieng ont été solides, devant Vincent Gomis qui n’a pas su profiter de 90 minutes tranquilles pour s’ériger en héros lors de la séance et à l’issue d’un match où les attaquants ont encore raté leur rendez-vous.

Encore une défaite du Sénégal contre la Côte d’Ivoire à la Coupe d’Afrique des Nations… et encore aux tirs au but. Comme chez les grands il y a quelques mois, lors de la CAN séniore, l’Equipe Nationale des moins de 17 ans a été battue vendredi en quarts de finale de la CAN U17 par les Eléphanteaux (0-0 ; 3-5 après t.a.b). Une cruelle désillusion pour les Lionceaux, détenteurs d’un titre qu’ils ont remporté pour la première fois il y a deux ans, mais une élimination loin d’être illogique. Pourtant solides en défense avec aucun but encaissé, les poulains de Pape Ibrahima Faye ont aussi, malheureusement, brillé par une criant manque d’allant offensif, et ont fait les frais face aux Ivoriens. Résumé de leurs performances après ce match contre la Côte d’Ivoire.

VINCENT GOMIS (5,5/10 ) : Il a eu un rare déchet sur les relances, à l’image de celle-ci dans un pied ivoirien (43e). Mais avec de nombreuses sorties rassurantes, notamment dans les airs (6e, 8e, 89e, 28e, 34e), Vincent Gomis a été globalement propre dans sa surface de réparation. La Côte d’Ivoire n’ayant cadré qu’un seul de ses cinq tirs avec ce coup-franc de Vaboué Doumbia facilement capté (90+7e), le portier de Génération Foot n’a pas eu d’arrêt à faire dans le temps réglementaire. Et, malheureusement, il n’a eu de réussite sur les tirs au but, même pas sur la tentative de Vaboué qu’il a presque failli sortir. Ça doit être dur de quitter prématurément la compétition sans pourtant encaisser de but.

ALPHA MBENGUE (7/10) : Infatigable. Le latéral droit des Lionceaux, lui aussi pensionnaire de Génération Foot, a d’abord bien contenu son vis-à-vis Souhalio Bamba, à l’image de cette intervention dès la 5e minute de jeu. Ensuite, il a démultiplié ses courses vers l’avant pour tenter d’apporter le danger que ses coéquipiers ne parvenaient pas à instiller. S’il a manqué quelques relances dans le premier quart d’heure, son activité sur les deux côtés du terrain tout au long du match est à saluer. El Hadji Baytir Fall aurait dû faire mieux sur son excellent ballon à la 54e. Son sauvetage sur une volée de Cédric Gohebi (90e+4) et son tir au but parfaitement transformé s’ajoutent à sa belle performance.

EL HADJI MALICK CISSE (7/10) : Encore préféré à Ibrahima Aidara, comme lors du dernier match de poule contre la Somalie, le défenseur central, pensionnaire de la Be Sport Academy, n’aura rien lâché sur ce match. Il a défendu sans relâche, contenant le duo Yannis Touali – Alynho Haidara. Au moment où son équipe en manquait, il a tenté d’apporter de la vitesse, perforant le bloc ivoirien, que ce soit dans ses courses ou sur les relances. Sa sérénité à toute épreuve a fait du bien aux Lionceaux. Son tir au but est réussi, non sans grosse frayeur !

CHEIKH DIENG (6,5/10) : Il en a un peu abusé avec ses relances dans les 25 premières minutes, n’arrivant que très rarement à trouver un destinataire. Mais l’autre pensionnaire de Génération Foot dans le groupe des Lionceaux est monté en puissance au fil de la rencontre, et n’a pas eu d’énormes difficultés à contenir les attaquants ivoiriens. On peut d’ailleurs souligner cette superbe intervention dans les pieds de Moïse Diarrasouba (64e). Comme son compère en défense centrale, il a transformé son tir au but.

LAMINE MBENGUE (4/10) : Sans doute le Lionceau le plus en difficulté dans cette rencontre face à la Côte d’Ivoire. Offensivement, le latéral gauche, pensionnaire de Génération Foot, a été invisible et n’a pas eu le poids escompté, encore moins défensivement. C’est de son côté que les offensives ivoiriennes les plus nettes sont arrivées, laissant beaucoup d’espaces à Diarrasouba, notamment sur les premières minutes. Il s’est souvent compliqué la vie sur les accélérations et a fait quelques mauvais choix. Mais la stérilité des Lionceaux n’est pas de sa responsabilité. Remplacé à la 82e minute par Ahmadou Bamba Kane (non noté).

MAURICE BIAYE (5/10) : Surprise dans le onze des Lionceaux et préféré à El Hadji Ibrahima Sory Sow, le milieu de terrain, pensionnaire de l’Académie Darou Salam, a été bon. Il a coupé bon nombre de ballons ivoiriens en première période, et ne s’est pas caché quand il fallait compter davantage sur lui. Alors que le double pivot sénégalais souffrait, Maurice Biaye est parvenu à se projeter vers l’avant quelques fois. Remplacé à la 65e minute par El Hadji Ibrahima Sow (non noté). Le pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur a apporté de la vitesse et du danger. Il a bien failli délivrer les Sénégalais sur un tir du bout du pied mais c’était compter sans Vasseri Sylla, auteur d’un sauvetage miraculé sur sa ligne (90e+7).

OUSSEYNOU NDIAYE (5/10) : En grande difficulté face à l’intensité ivoirienne de la United Academy de Thiès est un peu monté en puissance au fur et à mesure que la rencontre avançait et devenait beaucoup plus rythmée. Mais contrairement sur les trois premiers matchs, il n’a pas répondu entièrement aux attentes. Et pour ne rien arranger, son échec aux tirs au but – une frappe sur le poteau droit – cloue les Lionceaux au pilori.

IBRAHIMA SORY SOW (4,5/10) : Ce n’est pas un match pour Ibrahima Sory Sow. Avec seulement six ballons touchés dans le premier quart d’heure, le capitaine des Lionceaux a été très peu visible en début de rencontre. Sevré de ballons, donc, il a tenté de compenser dans l’impact physique, sans réussite puisqu’il a commis plusieurs fautes. S’il a été beaucoup mieux en seconde période, le pensionnaire de Génération Foot n’a pas répondu entièrement aux attentes imposées par son rôle de meneur de jeu. Et, contrairement aux trois premiers matchs, ses balles arrêtées n’ont pas apporté beaucoup de danger.

SIDY BARHAMA NDIAYE (4/10) : Cette CAN U17 ne restera pas dans les annales pour Sidy Barhama Ndiaye. Malgré les efforts et la confiance de son entraîneur, qui a même régulièrement décidé de le repositionner d’un côté à un autre, l’ailier de Diambars n’aura absolument pas brillé. Le jeu sénégalais se penchant la plupart sur le côté gauche, Barhama n’a que rarement vu le ballon en première période. Une fois à gauche en seconde période, il a tenté de faire la différence, sans être décisif.

EL HADJI BAYTIR FALL (4/10) : Préféré à Abdourahmane Mbodji pour débuter en pointe, le pensionnaire de l’Amitié FC n’a pas vu énormément de ballons en première période. Souvent, il a dû dézoner pour toucher le cuir et subir quelques fautes qui ont donné de l’air aux Lionceaux, à l’image de ce coup-franc gagné juste avant la pause. Sur une longue touche d’Alpha Mbengue, il s’est défait de Mohamed Diarra pour décaler au point de penalty, mais ses partenaires n’ont pas suivi (48e). Mais une fois n’est pas coutume : à l’image de l’attaque sénégalaise dans ce tournoi, il a brillé par son manque de lucidité et a peiné dans la zone de vérité, comme sur cet excellent ballon d’Alpha Mbengue (54e). Remplacé à la 65e minute par Abdourahmane Mbodji (non noté).

MOUHAMED WAGNE (5/10) : L’ailier de Diambars a donné du fil à retordre à ses adversaires directs offensivement, provoquant et jaillissant dès qu’il le pouvait, à l’image de cette interception sur une relance manquée d’Obli Kouamé pour lancer Ibrahima Sory Sow (22e). Mais lui aussi n’a pas réussi à faire la différence et a même frôlé le rouge pour une semelle sur Adama Some (76e). Paradoxalement, c’est lui qui sort sur blessure après l’action, remplacé à la 80e minute par Etienne Mendy (non noté). L’ailier s’est bien repris de la violente faute de Kouamé sur son visage pour mettre le feu dans la défense ivoirienne. Lui aussi sans réussite.

wiwsport.com