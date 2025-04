Ce vendredi à 16h00 GMT au stade Berrechid de Casablanca, le Sénégal croise la Côte d’Ivoire dans un choc aux allures de revanche en quart de finale de la CAN U17 Maroc 2025. Si l’enjeu est clair, une place dans le dernier carré, l’affrontement porte également une charge symbolique, les Lionceaux ayant à cœur de faire oublier l’élimination de leurs aînés face à ce même adversaire à la CAN senior en janvier dernier.

Mais du côté du sélectionneur Pape Ibrahima Faye, pas question de parler de revanche par procuration. Le discours est plutôt axé sur les forces de son groupe et les objectifs immédiats. « On va essayer de mettre nos forces en avant. Ce qu’on a acquis jusqu’ici, c’est d’abord une bonne défense. Maintenant, l’objectif est de ne pas encaisser de buts, tout en améliorant notre secteur offensif« , a-t-il déclaré. Avec une défense encore inviolée depuis le début du tournoi, le Sénégal devra cependant se montrer plus tranchant dans les derniers mètres pour espérer faire la différence face à une Côte d’Ivoire impressionnante en phase de groupes. Les Éléphanteaux ont terminé premiers de leur poule, portés par un Alynho Haïdara en feu (6 buts déjà) et une attaque prolifique, comme en témoigne leur large succès contre la Centrafrique (6-1).

Le sélectionneur ivoirien Bassiriki Diabaté se montre respectueux, mais ambitieux : « Jouer le tenant du titre est stimulant. Le Sénégal est l’une des meilleures équipes de cette compétition, très bien structurée. Pour nous, c’est une belle opportunité de hausser notre niveau. » Les Lionceaux ont déjà atteint leur premier objectif en validant leur qualification pour la Coupe du Monde U17, après avoir franchi l’étape des quarts de finale de cette compétition. Ils sont désormais tournés vers les demi-finales de cette 15e édition de la CAN, avec la ferme intention de continuer à rêver et de défendre leur titre continental.