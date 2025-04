En vue des championnats du monde prévus au mois de juin prochain et des JOJ 2026, la fédération sénégalaise de handball a organisé un stage de préparation du 31 mars au 6 avril dernier avec les sélections U17 de beach handball.

Un stage d’une semaine qui a réuni les techniciens locaux et les experts de l’IHF pour peaufiner les différentes stratégies et tactiques de jeu aux jeunes U17 du Sénégal. Alors qu’on en est au huitième stage concernant le beach handball, les jeunes ont montré des progrès que les coachs ont salué et encouragé pour la suite du programme mis en place par la fédération sénégalaise de handball. Les coachs des deux équipes (filles et garçons) se sont exprimés au micro de Wiwsport.

