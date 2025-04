C’est une nouvelle qui a bouleversé la communauté sportive sénégalaise, et en particulier celle des Parcelles Assainies. El Hadji Mouhamed Moustapha Goudiaby, plus connu sous le nom de « Papy », jeune espoir du football local et pensionnaire de l’académie Avenir Foot, est décédé brutalement ce jeudi 11 avril, à l’âge de 18 ans, lors d’un match amical.

Le drame s’est produit en fin de journée sur la pelouse du CFPT Sénégal-Japon, où le jeune joueur participait, comme chaque jeudi, à une séance de jeu. En pleine rencontre, Papy s’est effondré soudainement. L’intervention rapide des secours n’a malheureusement pas permis de le sauver. Il a été transporté d’urgence vers le SAMU municipal de Dakar, où son décès a été constaté peu après son admission.

Originaire des Parcelles Assainies, Papy était une figure familière des terrains de quartier, notamment celui de l’unité 18, qu’on appelait jadis « Terrain Marché Police », rebaptisé « Terrain Avenir ». C’est là qu’il avait fait ses premières armes, à peine âgé de 8 ou 9 ans. Très vite repéré pour ses qualités techniques, il rejoint l’académie Avenir Foot, où il s’épanouira sportivement et humainement. Ses encadreurs se souviennent d’un garçon humble, discipliné, souriant, respectueux et aimé de tous. Il n’était pas seulement un footballeur doué, mais un jeune homme au cœur immense, qui rêvait simplement de jouer, de grandir et de réussir.

L’annonce de son décès a semé la stupeur dans le quartier, au sein de son club, mais aussi dans l’ensemble de la communauté sportive sénégalaise. L’équipe de rédaction de Wiwsport s’associe à cette douleur immense et présente ses plus sincères condoléances à la famille de Papy, à ses proches, à ses coéquipiers, et à l’académie Avenir Foot.

