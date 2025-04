En match retard de la 12ème du National 1 masculin, Bopp a pris le dessus sur ASUC Sports 960-55), hier mercredi, au stadium Marius Ndiaye. Les Boppois (19 pts) reprennent la 4me place du groupe A. Mais ils ont un match de plus que Louga BC (3ème, 19 pts), Mermoz (5ème, 17 pts-17), ABAZ (6ème, 16 pts +1) et Rail (7ème, 16 pts-1).

Bopp avait croisé l’ASC Ville de Dakar en match avancé de la 14ème journée. Il s’était incliné (71-56) face aux champions en titre et représentants du Sénégal à la Basket-ball Africa League.

Dans ce groupe A, Ville de Dakar et la Jeanne d’Arc ont pris les deux premiers tickets. Bopp, Mermoz, ABAZ et Rail se disputent les deux autres.

AS Douanes, Guédiawaye Basket Academy et Université Gaston Berger sont les 3 qualifiés dans le groupe B où DUC et RS Yoff se disputeront le dernier ticket.

