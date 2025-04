Dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des nations U20, qui se déroulera du 26 avril au 18 mai 2025 en Égypte, Serigne Saliou Dia a dévoilé une nouvelle liste de 23 joueurs pour un stage de préparation au centre de Toubab Dialaw.

Après une double confrontation amicale contre la RD Congo, ponctuée par une victoire 2-0 et un match nul (0-0), le sélectionneur a retenu, dans sa majorité, les joueurs présents lors de ces matchs pour cette nouvelle phase de préparation. Ce stage, qui prendra fin le 12 avril, marque la dernière ligne droite avant le début de la compétition. Le Sénégal, logé dans le groupe C, affrontera la Sierra Leone, la Zambie et le Kenya en phase de groupes.

