La sélection marocaine des moins de 17 ans poursuit son parcours sans faute à la Coupe d’Afrique des Nations U17. Ce jeudi, au stade El Abdi de Mohammedia, les Lionceaux de l’Atlas ont dominé l’Afrique du Sud sur le score de 3-1 en quart de finale, et ont ainsi décroché leur place pour les demi-finales de la compétition.

Le match a débuté sur un rythme élevé, avec le Maroc prenant rapidement l’ascendant. Ismail El Aoud a ouvert le score à la 13e minute, offrant à son équipe une avance précieuse. Cependant, l’Afrique du Sud n’a pas tardé à réagir et a égalisé grâce à Neo Bohloko, qui a inscrit un superbe but à la 54e minute, permettant aux Sud-Africains de revenir à 1-1. Mais les Marocains ont rapidement repris le contrôle du match. Ziyad Baha a inscrit un doublé exceptionnel à la 61e et 63e minute, portant le score à 3-1 en faveur du Maroc. L’Afrique du Sud n’a pas réussi à répondre à cette pression, et le Maroc a consolidé sa victoire avec cette avance confortable. Cette victoire permet au Maroc de se qualifier pour les demi-finales, où ils espèrent continuer leur quête vers leur premier titre continental dans cette catégorie.

