Pour les années à venir, Atletico de Madrid compte aussi sur ses talents sénégalais de l’académie. En effet, le club madrilène a fait signer à deux pépites sénégalaises leur premier contrat professionnel. Il s’agit de Cheikh Tidiane Pouye et de Abdou Kemo Badji Fall.

Cheikh Tidiane Pouye et l’Atlético de Madrid ont trouvé un accord pour signer le premier contrat professionnel de l’espoir sénégalais. Arrivé en 2023, l’attaquant qui évolue au sein des cadets A, rentre dans le projet futur du club des Colchoneros. « Je suis très heureux de pouvoir signer ce contrat. Je veux continuer à grandir et à atteindre les objectifs du club », a réagi le jeune attaquant sénégalais âgé de 16 ans après la signature de son contrat.

Abdou Kemo Badji Fall aussi est devenu pro

Abdou Kemo Badji Fall a aussi signé son premier contrat professionnel avec l’Atletico de Madrid. Bien qu’étant cadet de deuxième année, le milieu de terrain arrivé en 2024 et qui, évolue dans l’équipe U19 B cette saison. « Je suis très heureux d’avoir signé un contrat professionnel avec l’Atlético de Madrid et de la confiance que le club m’a témoignée. Il est maintenant temps de continuer à travailler. Pour moi, c’est une étape très importante dans ma carrière », a-t-il déclaré après la signature de son nouveau contrat. Abdou Kemo est un ailier et admire Griezmann. « Je joue comme un ailier et je l’admire beaucoup », a-t-il conclu.

