Le Gendarme Babacar Mbengue «Yamakazi» excelle dans les deux variantes du scrabble francophone à savoir le duplicate et classique pour pavoiser logiquement à Louga au terme du 1er Festi-Sakal piloté par le maire de ladite localité et non ancien champion du monde, Ousmane Sakal Dieng (OSD). Le pensionnaire de l’Académie de Guédiawaye (ASC) rentre du Ndiambour avec une enveloppe d’un demi-million de primes.

C’est l’un des grands soucis du nouveau DTN fédéral en l’occurrence Cheikh Seck, Cela consiste à voir véritablement des Lions qui brillent autant dans le duplicate qu’en classique comme l’a démontré à Sakal le week-end passé, Babacar Mbengue. Et pour ça et surtout pour une Tanière en partance pour les Championnats d’Afrique de scrabble francophone (CHAMPAS) prévus sous peu à Pointe Noire (Congo Brazza), on a quelques rares éléments sur qui parier en réalité. Babacar Mbengue en fait partie naturellement.

Cheikh Seck, le DTN, est sous le charme de Babacar Mbengue : « en scrabble, c’est la polyvalence qui compte vraiment surtout en Afrique ou le classique est capital et les gens très forts dans cette variante du scrabble francophone. C’est le connaisseur qui parle car j’ai fait 2 Mondiaux et 6 CHAMPAS. Babacar Mbengue, pour sa part, a démontré toute sa polyvalence au terme des 14 rondes en classique et 4 parties en duplicate. Il se trouve que Babacar Mbengue et Papa Mbacke Thioune sont les 2 seuls Lions médaillés africains en classique. C’était en 2016 et 2017 avec toujours le bronze autour du cou. »

Tapis rouge au digne fils de Sakal Hébergement, restauration et autres dépenses comprises, Ousmane Sakal Dieng aura défalqué plus d’une dizaine de millions pour piloter ce Festi-Sakal où des ressortissants africains étaient de la partie. Ils étaient 92 joueurs inscrits en classique et 60 éléments étant allés jusqu’au bout du duplicate. Vivement pour la tenue de la 2e édition du Festi-Sakal dès 2026 afin qu’il s’aligne définitivement sur les traces du Festival de Vichy et autres compétitions mondialement réputées. Tapis rouge à son Excellence OSD…