Les nouvelles directives du ministère des Sports et du Comité national de gestion (CNG) de la lutte ont porté leurs fruits. Pour la première fois, aucun lutteur n’a été financièrement sanctionné lors des galas tenus à l’Arène nationale les 4, 5 et 6 avril 2025. Une situation inédite saluée par le CNG.

Selon Lamine Sow, responsable de la communication du comité, tous les lutteurs ayant participé aux combats ont perçu l’intégralité de leurs reliquats. « Pour la première fois, aucun lutteur n’a été financièrement sanctionné. Lors des journées tenues les 4, 5 et 6 avril 2025, les lutteurs qui étaient au front ont reçu l’intégralité de leurs reliquats au CNG », a déclaré sur LeSoleil.

Cette avancée découle de la reprise de la couverture sécuritaire des événements, annoncée par le ministère de l’Intérieur à travers un communiqué du 27 mars, avec de nouvelles règles strictes, dont le démarrage des combats à 16h et la fin du grand combat à 18h30. Ces mesures favorisent une meilleure organisation et poussent les lutteurs à plus de ponctualité. Le CNG espère que cette dynamique va se poursuivre, dans l’intérêt d’un environnement plus sain pour la lutte sénégalaise.

wiwsport.com