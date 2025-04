Le rêve s’arrête en quarts de finale pour Al Hilal. Opposé au tenant du titre Al Ahly, le club soudanais a été éliminé après une double défaite (1-0 à l’aller comme au retour), conclue mardi soir au Stade Sheikh Bedia de Nouakchott.

Malgré l’engagement de ses internationaux sénégalais, Al Hilal n’a pas réussi à inverser la tendance face à l’armada égyptienne. Parmi les joueurs les plus en vue de la formation soudanaise, Ousmane Diouf et El Hadji Madické Kane ont disputé l’intégralité de la rencontre. Actifs et solides, les deux Sénégalais ont tenté de contenir les assauts adverses tout en impulsant des mouvements vers l’avant, mais ils se sont heurtés à une équipe bien organisée d’Al Ahly.

Entré en jeu à la 58e minute, Aimé Etane Tendeng a lui aussi essayé d’apporter de la fraîcheur au milieu de terrain, mais ses efforts n’ont pas suffi à faire basculer le match. La solidité défensive des Égyptiens, combinée à l’efficacité d’Imam Ashour, auteur du but décisif à la 80e minute, a eu raison des espoirs d’Al Hilal. Al Ahly, de son côté, retrouve les demi-finales pour la 21e fois de son histoire, où un choc l’attend contre les Mamelodi Sundowns.

