Bien que fortement amoindri par l’absence de trois de ses cadres, la section judo du Dakar Université Club (DUC) est restée dimanche la meilleure formation du Sénégal chez les seniors. C’est la conséquence logique des Championnats nationaux en individuel d’hier dimanche au stadium Marius Ndiaye précédés 24 heures plutôt par les joutes en cadets et juniors.

Eh oui ! Bien que privé de Mbagnick Ndiaye, Abderrahmane Diao et Rayan Dacosta, le DUC a une fois de plus bandė sa redoutable force de frappe sur le tatami dornestique en seniors. Les Ducs et Duchesses ont collectionné une bagatelle de médailles dont 3 en or. Ces métaux dorés sont l’œuvre de l’incontournable Anna Siga Faye (-63 kg), Moussa Diep (-66 kg) et de Samsidine Diouf (-81 kg), fils du légendaire Khalifa Ababacar Diouf. Les filles du DUC sont coachées par Me Joséphine Diatta etles garçons par un certain Me Abdou Karim Seck.

Justement Me Karim Seck de nous dévoiler la botte secrète des Ducs et Duchesses: «C’est normal de voir le DUC être une fois de plus au sommet des seniors au Sénégal. Et on va s’atteler à rester à ce ni-veau de performance lors des saisons à venir par le biais d’un travail continu et toujours méthodique. Et dire que Mbagnick Ndiaye, Abdé Diao et Rayan Dacasta n’étaient pas de la partie dimanche. Cela veut dire ce que cela veut dire quand l’on connaît la qualité de ces 3 athlètes en question>». Ces Championnats nationaux en seniors figu-rent parmi les critères de présélection sur la route des Championnats d’Afrique fixés fin avril à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Meilleur combattant et Meilleure combattante

C’était un classement spécifique qui se faisait naguère dans les Championnats nationaux de judo et qui est de nouveau opérationnel. Il s’agissait des titres de Meilleur combattant et Meilleure combattante qui ont récompensé respectivement Pape Mbaye Seck (-60 kg, AMAJELO) et Soukeyna Coly (-54 kg, AS Douanes). Ces deux récipiendaires ont reçu une forte enveloppe pécuniaire en sus de « judoji » (kimono) de haute qualité.

Record