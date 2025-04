C’est passé de dauphin à leader pour le judo Club de Pikine de Saint-Louis (JCP) entre les Championnats cadets de 2024 remportés par le DUC à ceux de ce week-end. En revanche, en juniors, la nouvelle terreur nationale répond au nom de DUC. Tels sont les temps clés des Nationaux en petites catégories de samedi passé, soit la veille des joutes en seniors.

Avec une moisson de 2 médailles en or et 2 autres en bronze, le JCP a déplacé la suprématie dakaroise incarnée par le DUC la saison écoulée vers Saint-Louis pour le compte de l’exercice 2025. En juniors, par contre, une médaille de bronze a fait basculer la balance domestique en faveur du DUC juste devant le Dojo Momar Dieng. En effet, ces deux formations en question totalisent chacune 2 métaux en or et 1 en argent.

Concernant les titres de Meilleur combattant et de Meilleure combattante, Boubacar Coulibaly (-60 kg, UGB) et Alima Diop (-54 kg, Élite Center) ont rendu les meilleures copies du samedi. Cela faisant suite à une série de critères de performances rigoureusement définis par le DTN. Me Alassane Ndiaye. De bon augure en direction des pré sélections aux JOJ de Dakar 2026.

Record