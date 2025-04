La saison du Stade de Reims est plus passionnante que contrastée. La formation de l’international sénégalais Yehvann Diouf traverse une saison à deux tons : une 16e place en Ligue 1 et un ticket pour la finale de la Coupe de France, face au Paris Saint-Germain et une éventuelle qualification pour l’Europe.

Le Stade de Reims vit une saison en clair-obscur. D’un côté, une qualification héroïque en finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, le 24 mai prochain au Stade de France, un exploit qui réveille les souvenirs glorieux du club (double champion d’Europe dans les années 1950). De l’autre, une lutte angoissante en Ligue 1, où le club occupe une périlleuse 16ᵉ place (26 points) donc barragiste, à seulement trois unités du premier relégable. Au cœur de ce contraste se trouve Yehvann Diouf, le gardien sénégalais, dont les performances incarnent cette dualité.

Yehvann Diouf ou le mur champenois

À 24 ans, Diouf, international sénégalais (3 sélections), s’impose comme l’un des joueurs clés de l’équipe. Malgré les difficultés collectives en championnat où il encaisse en moyenne 1,5 but/match, le capitaine des rémois réalise des performances solides que les statistiques ne révèlent pas réellement. S’il n’a réalisé que 4 cleansheets toutes compétitions confondues, il table sur 3,9 arrêts par match, soit un pourcentage de 72% d’arrêts/match. Son calme et sa capacité à sauver son équipe ont été déterminants pour la saison des Rémois avec pas moins de 108 arrêts qui a par ailleurs éviter plus d’une douzaine de buts nets.

La Coupe de France pour garder la motivation et terminer la saison en beauté ?

Vainqueur au terme d’une demi-finale (1-2) peu animée contre l’AS Cannes, le Stade de Reims a fait le travail au stade Pierre-de-Coubertin, se qualifiant ainsi pour sa première finale de Coupe de France depuis 1977. Une première au Stade de France au XXIe siècle. Alors qu’ils se sont imposés au terme d’une rencontre pour le moins calme, face au pensionnaire de National 2, de l’AS Cannes, les Rémois vont rencontrer le 24 mai prochain, le PSG au Stade de France.

Une première virée à Saint Denis pour une finale de Coupe de France depuis 1977, et surtout face à un adversaire que les Rouge et Blanc connaissent et qui leur réussit. Cette saison, le Stade de Reims est la seule équipe contre lequel le PSG ne s’est pas imposé en deux rencontres de championnat, avec deux matchs sur le même score (1-1).

