Alors que son quatrième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football prend fin en août prochain, Me Augustin Senghor n’a toujours pas clarifié ses intentions concernant une éventuelle candidature pour un cinquième mandat. Interrogé sur la question, le président sortant a adopté une posture d’attente, en optant pour un prudent « ni oui, ni non ».

« Je parlerai d’abord à mes pairs dirigeants de football, notamment aux membres du Comité exécutif. Je les écouterai tous et je prendrai ma décision », a-t-il confié dans une interview avec 2STV. Me Senghor, rappelle que le débat sur la limitation des mandats ne se pose pas, les statuts de la FSF n’imposant aucune restriction en la matière. « Parce que nos statuts sont clairs, il n’y a pas de limitation de mandats. Par conséquent, tant que je serai capable et que la population du football me fait confiance, personne ne peut m’empêcher de me présenter », a-t-il affirmé.

Mais au-delà de la question de candidature, le président de la FSF insiste sur la continuité comme élément clé des succès obtenus ces dernières années. « Ce qui nous intéresse, c’est la stabilité et la continuité qui nous ont valu les résultats. Il est important de poursuivre ce Manko, cette unité, cette force, cet esprit que nous avons mis en place pour que notre football continue à rayonner », a-t-il expliqué.

