Battues par le Ghana (0-1) samedi, les joueuses de l’Equipe Nationale féminine du Sénégal ont arraché une victoire encourageante face au même adversaire (1-0) en match amical, ce mardi soir à Thies. Un but d’Hapsatou Malado Diallo en fin de match a fait le bonheur des Sénégalaises.

L’Equipe Nationale féminine du Sénégal s’est en partie rassurée après la défaite subie contre le Ghana (0-1) en s’imposant devant le même adversaire et sur le même score en match amical, mardi soir au Stade Lat-Dior de Thies. « Nous allons essayer de corriger sur le deuxième match pour faire une meilleure prestation », avait prévenu le sélectionneur Mame Moussa Cissé. Ses filles ont répondu à ses attentes, en étant solides défensivement et en livrant une partie sérieuse face aux Ghanéennes, qui ont effectué plusieurs changements.

À trois mois de la Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc du 5 au 26 juillet, Cissé a pu effectuer une belle revue d’effectif avec six changements opérés par rapport à la dernière sortie samedi, où les Lionnes avaient brillé par des erreurs techniques et un manque de clarté. Avec le retour dans le onze de départ de certaines joueuses cadres comme la capitaine Korka Fall, les Sénégalaises, qui restaient sur trois matchs sans victoire, se devaient donc de réagir et d’engranger de la confiance pour la CAN. Et cela a bien été le cas.

Un match équilibré, avec très peu de grosses occasions

Sur la pelouse de Lat-Dior, il n’y a pas eu pléthore d’occasions dans cette rencontre équilibrée. Mais les quelques spectateurs ont forcément aimé la technicité du match et ses nombreuses phases de jeu bien construites. Si l’entame a été ghanéenne avec le trio Princella Adubea – Doris Boaduwa – Chanelle Hlorkah, qui a chauffé les gants d’Adji Ndiaye sur certains centres et sur la première tentative cadrée du match (8e), les Sénégalaises n’ont pas concédé de réelles situations, malgré les soucis de Wolimata Ndiaye et Aissatou Fall à gérer la profondeur.

Toujours est-il qu’elles n’ont pas beaucoup fait trembler la défense ghanéenne, à l’exception de cette grosse frappe de Nguénar Ndiaye qui avait arraché un ballon dans la surface pour obliger Cynthia Konlan à son seul arrêt du match (32e). Peu fringantes en première période, les partenaires de Korka Fall, sans doute secouées par leur sélectionneur dans les vestiaires à la pause, ont entamé de plein pied la seconde période. Avec un pressing haut, elles ont réussi à empêcher le Ghana de dérouler son jeu, récupérant de nombreux ballons dans la deuxième moitié de terrain ghanéenne et obtenant quelques coups francs, sans en tirer profit avec Haby Baldé.

La fin de match sentait très longue pour les supporters, les deux équipes ne se procurant que très, très peu de situations. Mais à force d’avoir réussi à endormir son adversaire, le Sénégal a fait l’essentiel en ouvrant le score en fin de rencontre grâce à une superbe frappe d’Hapsatou Malado Diallo (90e+1). De bon augure avant la Coupe d’Afrique des Nations, dont les Lionnes auront l’occasion de préparer avec le prochain Tournoi UFOA/A prévu en mai prochain.

