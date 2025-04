Le président du CNG, Malick Ngom, a exprimé sa position ferme concernant les mesures prises par l’État en matière d’organisation des combats de lutte. Bien que cette décision ait suscité des critiques de la part de certains acteurs de la lutte, le président a clarifié qu’il « n’est absolument pas question de revenir sur les décisions ».

Malick Ngom reste ferme sur la question et assure qu’il n’y a pas de retour en arrière possible concernant les nouvelles mesures. “Je ne vais pas commenter cette décision pour le moment. Nous aurons certainement l’occasion d’en discuter plus amplement afin d’éviter de tirer des conclusions hâtives. Le plus important aujourd’hui, c’est que ce lundi, nous avons procédé à une évaluation de cette décision. Il faut préciser que cette évaluation n’a rien à voir avec la décision prise par l’État, que nous respectons bien évidemment », a déclaré sur DakarActu.

Le patron de la lutte sénégalaise a précisé que l’objectif de cette évaluation était d’examiner les mesures mises en place et d’en discuter avec les différents acteurs concernés, à savoir les promoteurs, les forces de l’ordre, et autres parties prenantes. Le président de la CNG a également abordé les critiques qui ont circulé à propos de cette décision. “Ceux qui critiquent cette décision en ont le droit. Mais honnêtement, nous ne reviendrons pas en arrière. Entre 16h et 18h30, les questions liées à la sécurité publique sont sous contrôle, gérées par ceux qui en ont la responsabilité. Ils ont pris cette décision en toute connaissance de cause, et il nous revient de la respecter. Il faut maintenant sensibiliser les amateurs pour qu’ils arrivent tôt. D’ailleurs, j’ai reçu de nombreux appels de personnes qui saluent cette mesure. Il est donc essentiel de tenir compte de l’intérêt général plutôt que de celui de quelques individus. C’est ce qui compte le plus », ajoute-t-il.

wiwsport.com