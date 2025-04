Après une phase de groupes globalement bien maîtrisée, le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN U17 qui se joue au Maroc et au Mondial de cette catégorie. Invaincus, les Lionceaux ont conclu cette phase avec un succès face à la Somalie (2-0) ce lundi, montrant une grande solidité défensive, mais leur secteur offensif suscite quelques interrogations.

Interrogé à ce sujet, le sélectionneur national Pape Ibrahima Faye a tenu à relativiser les critiques. « Ce n’est pas un problème, mais il est vrai que nous manquons d’efficacité offensive. Cependant, je ne dirais pas que c’est un véritable souci. On parvient tout de même à marquer, et même lors du match qui s’est terminé sur un score nul (0-0), nous avons eu plusieurs occasions nettes devant le but adverse. Il s’agit davantage d’un chantier dans l’esprit des formateurs », a-t-il expliqué.

« Comme je le dis souvent, même pour construire une maison, poser les fondations est plus simple que les travaux de finition. C’est cette partie qui est la plus complexe. Tous les entraîneurs, même ceux à la tête des plus grands clubs, investissent énormément pour recruter des attaquants de qualité. En revanche, il est plus facile de former une bonne défense. Nous ne sommes pas déçus, même si certains attendent beaucoup de nous en tant que pays détenteur du trophée. Certes, nous sommes les champions en titre, mais il ne faut pas oublier que les choses évoluent rapidement. Ce ne sont pas les mêmes joueurs qui reviennent pour défendre ce titre », a-t-il ajouté.

wiwsport.com