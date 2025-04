La Côte d’Ivoire a validé son billet pour les quarts de finale de la CAN U17 2025 en s’imposant avec autorité face au Mali (4-2), ce lundi au stade municipal de Berrechid, au Maroc. Grâce à ce succès, les jeunes Éléphants décrochent également leur qualification pour la prochaine Coupe du monde de la catégorie et s’emparent de la première place du groupe D.

La Côte d’Ivoire a bien commencé le match avec deux buts rapides d’Alynho Haïdara (4e et 18e). Avant la mi-temps, Moïse Diarrassouba a marqué un troisième but (41e), mais le Mali a réagi juste avant la pause avec un but de Seydou Dembélé (45e+3). En deuxième période, le Mali a réduit l’écart à 3-2 grâce à Ndjicoura Bomba (69e). Mais Broulaye Cissé a marqué un très beau but en toute fin de match (90e+5) pour assurer la victoire ivoirienne. Avec cette victoire, la Côte d’Ivoire termine en tête du groupe D, devant le Mali, déjà qualifié avant la rencontre. Les deux sélections retrouveront en quarts de finale des adversaires du groupe C, à savoir le Sénégal, la Tunisie ou la Gambie.

wiwsport.com