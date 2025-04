En face à face ce dimanche, Reug Reug a assuré que Boy Niang n’avait pas la capacité de le vaincre. La foudre de Thiaroye s’est même permis de se moquer de la forme physique de son adversaire.

“Il fait semblant mais il sait qu’il n’est pas à 100% de ses capacités. Il n’est pas prêt. Je lui conseille d’aller s’entraîner car même si je le laisse me ceinturer il ne pourra pas me battre. D’ailleurs aucun des lutteurs de Pikine ne peut me battre. Boy Niang favori à la bagarre ? Il n’est pas un combattant ni un grand bagarreur. Il n’utilise qu’une seule main pour se battre et ça montre qu’il ne sait pas se bagarrer. L’heure de démarrage des combats ? Je suis totalement d’accord avec ces mesures et je n’y vois aucun problème. Quand les combats se terminent tôt, tout le monde peut rentrer sain et sauf.”

