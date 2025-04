Après sa victoire sur Ada Fass, Lac de Guiers a réclamé une troisième confrontation contre le Roi des Arènes Modou Lô.

Après Boy Niang 2, Siteu et Ada Fass, Lac de Guiers en a assez de tendre la perche aux jeunes lutteurs. Le puncheur du Walo souhaite livrer un combat royal et lorgne donc le fauteuil du roi des arènes.

Après avoir décrypté sa victoire sur Ada Fass, Lac 2 a abordé son avenir dans l’arène.

“J’ai travaillé dur pour ce combat et j’avais à cœur de le gagner. Je ne pouvais pas perdre ce combat. Je savais que Ada Fass ne pouvait pas me bouger car à l’entraînement mes sparing-partners saisissaient ma jambe sans pouvoir me terrasser (…) Si Modou Lô le souhaite on peut s’affronter pour une troisième fois. C’est à lui de voir. Je remercie tous mes supporters et en particulier ceux qui sont à Guédiawaye”

Wiwsport.com