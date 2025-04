Après une victoire précieuse contre la Gambie (1-0) lors de leur entrée en lice, les Lionceaux du Sénégal s’apprêtent à disputer leur deuxième match du tournoi contre la Tunisie, ce jeudi à 17 h. En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur Pape Ibrahima Faye s’est montré confiant quant aux capacités de son équipe à décrocher un nouveau succès.

Le technicien sénégalais a d’abord rappelé que son équipe suit une stratégie bien définie depuis le début du tournoi. « Avant même de venir au Maroc, quand on a eu une idée de l’identité de nos adversaires, on a élaboré une stratégie. Ça consistait à gagner notre premier match contre la Gambie, et ensuite ne pas perdre ce deuxième match. Donc on va essayer de gagner la Tunisie, qui est une bonne équipe, très technique. Mais nous n’avons rien à craindre en eux. Nous avons les arguments nécessaires pour remporter ce duel », a déclaré PIF.

L’objectif principal de l’équipe reste la qualification pour la Coupe du Monde. Pape Ibrahima Faye insiste sur l’importance de ne pas perdre face à la Tunisie, tout en sachant qu’une victoire assurerait directement leur billet pour le Mondial. « Nous sommes toujours dans nos objectifs. On s’était fixé comme mission de qualifier l’équipe à la Coupe du Monde et nous avons toujours nos chances en main. On a joué un premier match et nous avons enregistré trois points. On jouera demain notre deuxième match, et pour moi, l’essentiel c’est de ne pas perdre. À défaut de gagner contre la Tunisie, on fera tout pour ne pas perdre ce match. L’objectif serait manqué si on sortait de ce match avec zéro point. Même si on ne parvient pas à les battre, qu’on ne perde pas, et on attendra le dernier match contre la Somalie pour valider notre qualification » ajoute-t-il.

