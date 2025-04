Pour ce match décisif contre la Tunisie, le sélectionneur du Sénégal, Pape Ibrahima Faye, a choisi de reconduire exactement le même onze de départ que face à la Gambie (1-0).

Ainsi, Vincent Gomis reste titulaire dans les buts. Devant lui, la défense centrale est de nouveau composée d’Ibrahima Aidara et Cheikh Dieng, tandis que Lamine N’Mbegue et Alph Mbengue occupent les couloirs. Au milieu, le trio Ousseynou Ndiaye, Ibrahima Sorry Sow et El Hadj Ibrahima Sow aura la mission de contrôler le jeu et d’assurer l’équilibre de l’équipe. En attaque, Abdourahmane Mbodj est reconduit à la pointe, soutenu sur les ailes par Sidy Barhama Ndiaye à gauche et Mouhamed Wagué à droite.

Avec cette continuité, les Lionceaux espèrent enchaîner et décrocher leur qualification pour les quarts de finale, synonyme de billet pour la Coupe du Monde U17. Un défi de taille face à une équipe tunisienne en confiance après son succès 3-0 contre la Somalie.

