Cinq jours après sa défaite contre le Sénégal (1-0), la Gambie s’est parfaitement reprise en infligeant une correction à la Somalie (5-1), ce vendredi après-midi.

La Gambie déverse sa colère sur la Somalie. Battus sur la plus petite des marges par le Sénégal lors de la journée inaugurale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, les Scorpions cadets n’ont fait qu’une bouchée des Somaliens, envahis par une très étonnante rumeur d‘une fuite de joueurs. Les Gambiens l’ont emporté sans forcer sur le score de 5 buts à 1.

Avant même la pause, les joueurs de Yahya Manneh menaient déjà par 3 à 0, grâce à un doublé d’Alieu Drammeh (4e, s.p, 16e) et un but contre son camp de Liban Khalif Mohamed (45e3e). Très peu à l’avantage contre le Sénégal, Drammeh s’est même offert un triplé (76e), après la réduction d’Anas Mohamed (48e). Puis Bisenty Mendy a participé au festival offensif gambien (89e).

Avec cette deuxième défaite en autant de sorties, la Somalie est éliminée de la compétition. De son côté, la Gambie se relance et prend même provisoirement la première place du C en attendant le match entre la Tunisie et le Sénégal, ce soir (17h00 GMT). Tunisiens et Sénégalais comptent également trois points et ont donc la possibilité de repasser en tête de la poule.

