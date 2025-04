Dominateurs de bout en bout, les Lionceaux du Sénégal ont pourtant été tenus en échec (0-0) par une Tunisie bien regroupée, ce jeudi lors de la 2ᵉ journée du groupe C de la CAN U17. Solides défensivement, séduisants dans le jeu, les hommes de Pape Ibrahima Faye ont manqué de tranchant dans le dernier geste. Il leur faudra désormais conclure face à la Somalie pour valider leur qualification en quarts et décrocher leur billet pour le Mondial 2025.

Sous les yeux attentifs de leur sélectionneur Pape Ibrahima Faye, les Lionceaux ont pris le contrôle du jeu dès le coup d’envoi, installant leur bloc haut et poussant la Tunisie dans ses derniers retranchements. Le ballon circule bien, les enchaînements sont fluides, mais la dernière passe ou le geste décisif fait défaut. Les ailiers Sidy Barhama Ndiaye et Mouhamed Wagué, très remuants sur leurs côtés respectifs, ont multiplié les initiatives, comme ils l’avaient fait contre la Gambie. Mais encore une fois, la finition n’est pas au rendez-vous. En face, la Tunisie subit sans broncher. Bien organisée défensivement, elle résiste avec un bloc compact et discipliné. Mais offensivement, c’est le néant, aucun tir cadré pour les Aiglons de Carthage durant cette première période. Vincent Gomis, dans les cages sénégalaises, n’a pas eu à s’employer. Un spectateur de luxe jusqu’ici. À la pause, tout reste à faire.

Au retour des vestiaires, les hommes de Pape Ibrahima Faye ont poursuivi sur le même rythme, pressing haut, maîtrise du ballon, séquences offensives bien construites… Mais encore et toujours ce manque cruel de réalisme dans les derniers gestes. Face à une défense tunisienne qui a tenté de se libérer un peu, les Sénégalais sont restés solides derrière, sans jamais être inquiétés. Sur coups de pied arrêtés, Ibrahima Sorry Sow s’est illustré à deux reprises, une tentative repoussée par le poteau, une autre détournée magnifiquement par le gardien tunisien Bousskar, infranchissable ce soir.

Plus séduisants dans la création que contre la Gambie, les Sénégalais ont affiché de belles séquences collectives, mais le dernier geste reste encore le point noir de cette équipe. Une inefficacité offensive persistante qui a empêché les Lionceaux de concrétiser leur nette domination. Avec 4 points en deux matchs et une solide deuxième place au classement, le Sénégal garde toutes ses chances de qualification. Le dernier match contre la Somalie, lundi, sera décisif. Un succès permettrait non seulement de valider le billet pour les quarts de finale, mais aussi d’assurer une place à la Coupe du Monde U17 au Qatar.

