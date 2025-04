Pour sa dixième participation, l’Equipe Nationale du Sénégal de Beach Soccer sera opposée à l’Espagne, le Chili et Tahiti lors de la phase de groupes du Mondial 2025 organisé aux Seychelles.

À 27 petits jours de l’ouverture de la 23e édition de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA (du 1er au 11 mai 2025), une étape a été franchie ce vendredi 4 avril avec le tirage au sort des groupes à Victoria, capitale des Seychelles. Un an après avoir subi une triste élimination dès la phase de groupe pour leur neuvième participation dans la compétition, les Lions, dominateurs sans partage en Afrique, rêvent de soulever enfin leur premier titre mondial, alors que la compétition va se dérouler pour la première fois sur le Continent noir.

Les Lions épargnés, du lourd pour la Mauritanie

Figurant dans le chapeau 2 au tirage, l’Équipe Nationale du Sénégal (8ème au classement FIFA) a plutôt été épargnée par la main innocente. Les octuples champions d’Afrique ont en effet été placés dans le groupe C avec l’Espagne, le Chili et Tahiti. Trois adversaires, normalement, à la portée des joueurs d’Oumar Ngalla Sylla. En revanche, de son côté, la Mauritanie aura fort à faire pour sa première participation. Les Mourabitounes, finalistes à la dernière Coupe d’Afrique, joueront dans le Groupe B avec l’Iran, le Portugal et le Paraguay.

Le tirage au sort du Mondial Beach Soccer 2025

GROUPE A : Seychelles, Biélorussie, Guatemala, Japon

Seychelles, Biélorussie, Guatemala, Japon GROUPE B : Mauritanie, Iran, Portugal, Paraguay

Mauritanie, Iran, Portugal, Paraguay GROUPE C : Espagne, Sénégal, Chili, Tahiti

Espagne, Sénégal, Chili, Tahiti GROUPE D : Brésil, Salvador, Italie, Oman

🚨 ¡DEFINIDOS LOS GRUPOS DE LA COPA MUNDIAL DE BEACH SOCCER DE LA FIFA SEYCHELLES 2025! ⚽️🏖️ 🗓️ El torneo se jugará del 1 al 11 de mayo

🇧🇷 Brasil es el vigente campeón, ¿Sigue siendo el favorito? 📺 Podrás disfrutarlo EN VIVO por @NBCUniverso y Telemundo APP 📱#BeachSoccerWC… pic.twitter.com/9VfGe910Vb — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 4, 2025

wiwsport.com