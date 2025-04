Chelsea impose encore sa suprématie sur Tottenham. Les Blues ont remporté un nouveau derby londonien en battant 1-0 les Spurs, ce jeudi en Premier League. Absent pour blessure depuis deux mois, Nicolas Jackson a effectué son retour à la compétition lors de ce match durant lequel Pape Matar Sarr s’est vu refuser un superbe but.

Chelsea a assuré l’essentiel. Ce jeudi soir, les Blues ont remporté le derby contre Tottenham, sur la plus petite des marques (1-0), en clôture de la 30e journée de Premier League. A Stamford Bridge, le seul but des locaux a été inscrit par Enzo Fernandez (50e). Au classement du championnat d’Angleterre, les hommes d’Enzo Maresca gagnent deux positions et reprennent leur quatrième place. De leur côté, les Spurs restent quatorzièmes.

Le 8 décembre dernier, Tottenham menait 2-0 après onze minutes de jeu, avant de s’incliner contre Chelsea (3-4), au terme d’une rencontre complètement folle. Ce match retour de championnat a mis beaucoup plus de temps avant de s’emballer. Il a même fallu attendre le début de la seconde période pour voir Chelsea trouver enfin la solution. Après un centre parfait de Cole Palmer, Enzo Fernandez, déjà buteur lors du match aller et complètement seul dans la surface de réparation, a trouvé la faille, de la tête (50e, 1-0).

Un superbe but refusé à Pape Matar Sarr

Les Blues se sont ensuite rapidement mis à l’abri, grâce à une belle reprise de Moises Caicedo, mais le VAR a signalé à l’arbitre un hors-jeu (56e). La vidéo est à nouveau intervenue quelques minutes plus tard, lorsque Pape Sarr, entré en cours de jeu, avait réussi à égaliser d’une très belle frappe aux 25 mètres. Finalement, le milieu de terrain, après avoir également vu son but être annulé, avait été averti pour une faute sur Caicedo au départ de cette action (69e).

Les hommes d’Enzo Maresca ont, dans l’ensemble, dominé les débats. D’ailleurs, dès la première minute de jeu, Nicolas Jackson avait bien failli ouvrir la marque, mais le dégagement de Micky van de Ven avait rebondi sur son tibia avant de toucher le poteau (1re). Absent depuis le 3 février dernier, l’attaquant, remuant (14e), était de retour de blessure, ce qui a poussé Christopher Nkunku, même pas entré en jeu, sur le banc. Au même titre que Cole Palmer, qui, lui, avait seulement manqué le dernier match perdu contre Arsenal (1-0). Le jeune joueur de 22 ans s’est également mis à son avantage face au but (50e, 83e) et a donc même été décisif, en délivrant la passe décisive pour Fernandez. De son côté, Jadon Sancho s’est également heurté à Guglielmo Vicario, capable du meilleur comme du pire dans cette rencontre (44e).

Le portier italien s’est souvent fait peur, dans ses tentatives de relances courtes, notamment en début de match. La défense de Tottenham, qui a encaissé son 44e but de la saison dans l’élite, a, dans l’ensemble, souvent montré sa fébrilité. Devant, les Spurs ont eu bien du mal à s’exprimer, eux qui possèdent, paradoxalement, la troisième attaque du championnat, à égalité avec les Gunners (55 réalisations inscrites). Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir Robert Sanchez être sollicité une première fois. Si Pape Matar Sarr s’est vu refuser un magnifique but pour une faute sur Caicedo à la récupération du ballon, ni Micky van de Ven (66e), ni Heung-Min Son, auteur d’un match bien discret (89e), ont réussi à le battre.

A l’arrivée, la très bonne opération est donc pour Chelsea, qui repasse, au classement, devant Manchester City et Newcastle. De son côté, Tottenham poursuit sa saison bien compliquée. La Premier League continue dès ce week-end. Ce dimanche après-midi (15h00), les Blues seront en déplacement sur la pelouse de Brentford. Dans le même temps, les Spurs accueilleront Southampton

