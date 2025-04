Avec la série de nouvelles mesures prises pour lutter contre les actes de violence dans l’arène, le CNG sera à l’épreuve en ce vendredi, jour de combat entre Ada Fass et Lac 2.

Premier gala depuis la levée de la suspension de l’arène, ce 4 avril marquera sans doute un tournant dans l’arène. Car au delà des combats qui se dérouleront dans l’enceinte de l’arène nationale dans cette journée organisée par Gaston Productions, le Comité National de Gestion (CNG) va aussi livrer une bataille afin que personne ne puisse passer outre les dispositions prises par le ministère des sports.

Avec l’aide des forces de l’ordre qui veilleront au respect de la jauge du stade et à la sécurisation des alentours du complexe sportif, les équipes de Malick Ngom devront faire preuve de rigueur afin qu’il n’y ait aucun passe-droit. Comme l’a annoncé le patron de l’arène, les lutteurs ne seront désormais accompagné que de 12 personnes à la place de 16 auparavant.

Ceux qui ne respecteront pas l’heure des convocations ne procéderont pas à leurs chorégraphies. Enfin l’heure du début des combats a été fixé à 15 H 30 (combats préliminaires) et 19 H au plus tard pour le grand combat. Le successeur de Bira Sène a également averti qu’en cas de non-respect de ces mesures, des sanctions seront prononcées allant même jusqu’au forfait d’un lutteur. Ada Fass et Lac 2 sont ainsi prévenus.

Wiwsport.com